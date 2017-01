Vip allo specchio, chi è la più bella?

Alle star piace l'autoscatto

30/3/2013

foto Instagram

Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più sexy del reame? Alle stelle dello showbiz piace l'autoscatto. C'è chi lo fa in ascensore, chi in palestra, chi dal parrucchiere. Da Melissa Satta a Nicole Minetti, passando per Elenoire Casalegno e Alessia Marcuzzi, le vip mostrano il loro lato "narciso" sui social network.

Le vip nostrane amano vedere la loro immagine riflessa e su Twitter e Instagram è diventata una vera moda. Le star si sfidano a distanza, lasciando ai loro follower l'arduo compito di scegliere. E ce n'è davvero per tutti i giusti. Gambe aperte, top striminzito sul décolleté prosperoso, la Minetti si fotografa in palestra dopo aver sudato con gli addominali, tartaruga che invece mostra orgoglioso Costantino Vitagliano. Antonella Mosetti manda qualche bacio, mentre Raffaella Fico come Fiammetta Cicogna immortala l'acconciatura fresca di parrucchiere. Natuarlmente, la sensualità è il minimo comun denominatore. Certo, niente a che vedere con la sexy coniglietta Crystal Harris, moglie di Hugh Hefner, che ammicca maliziosa e si sbottona sul davanzale. Ma quella è un'altra storia.