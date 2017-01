I figli ... "opposti" di Arnold Schwarzenegger

Patrick, baci e fisico scolpito, Christopher.. meno sportivo

29/3/2013

foto Splash News

Patrick Schwarzenegger, 19enne figlio dell'attore di Terminator ed ex governatore della California, in vacanza alle Hawaii bacia e coccola la fidanzata in mare. Poi ecco spuntare l'altro figlio, Christopher... Chi dei due ha ereditato secondo voi il fisico scolpito del padre?

Non ci sono dubbi Patrick sfoggia addominali palestrati e muscoli, come suo padre ai tempi di Terminator, mentre Christopher sembra decisamente un tipo meno sportivo e più appesantito dal gusto per la tavola.



Ma tra i due fratelli sembra esserci una bellissima intesa fatta di scherzi e giochi nell'acqua. Patrick, che studia alla University of Southern California, ma è anche attore, modello e imprenditore, sfoggia anche una bellissima fidanzata, la bionda Taylor Burns, sexy con un bikini nero succinto. Con lei nel mare dell’isola di Maui, alle hawaii è un tripudio di baci di passione e tenerezze.