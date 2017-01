Priscilla Salerno in topless a Miami

Scatti mozzafiato in compagnia dell'amica

29/3/2013

foto Splash News

Il suo topless è da capogiro e sulla spiaggia di Miami i flash sono tutti puntati su di lei, Priscilla Salerno, attrice salernitana regina del cinema hard d'autore, degna erede dell'icona Milly D'Abbraccio. In monokini bianco la pornostar cammina con l'amica Karina Arizaga, star dei reality tv, e sfoggia curve mozzafiato...

Non è la prima volta che Priscilla, all'anagrafe Tina Ciaco, esibisce le sue forme conturbanti e mediterranee con pochi abiti addosso anche fuori dal set. E a Miami la porno attrice è di casa. Qualche mese fa stessa spiaggia stesso topless. La procace e conturbante Salerno aveva sfoggiato il suo seno letteralmente scolpito, a dimostrazione che si può sfidare ogni legge di gravità passata e futura. Lo stesso fa ora in compagnia dell'amica, in topless anche lei. Le due ragazze passeggiano, ridono e scherzano sul bagnasciuga, décolleté nudo in bella vista.



La Saleno, ex barista di piazza Portanova a Salerno, ha esordito nel mondo del cinema porno dieci anni fa con la pellicola ‘La perla del mediterraneo’, e da allora, con oltre 60 film all’attivo, è una delle attrici più interessanti nel panorama dell’hard italiano d’autore. Un curriculum di tutto rispetto, che prevede anche una laurea in Giurisprudenza conseguita qualche anno fa ed un matrimonio felice e collaudato.