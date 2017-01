Giulia Montanarini prova la lingerie in vetrina

15:56 - Strano modo di provare l'intimo per la showgirl Giulia Montanarini che, in un negozio di lingerie a Roma, maneggia, praticamente in vetrina, i sexy capi appoggiandoli solo sui vestiti. Prima prende in mano un perizoma in pizzo rosa, poi passa ai reggiseni imbottiti che avvicina al décolleté per controllare che la coppa sia quella giusta. A darle consigli ci pensa la sorella maggiore Claudia.



Trentasei anni e un fisico ancora al top quello di Giulia che, prima di entrare nel mondo dello spettacolo, è stata una nuotatrice affermata. Consapevole della propria bellezza e sensualità, la Montanarini ha iniziato a provare dei capi di intimo decisamente provocanti, ma a differenza delle spregiudicate Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, l'ha fatto da vestita. Sì, le è bastato posare culotte, perizoma e vestagliette sul proprio corpo, davanti allo specchio, per capire se facevano al caso suo. Chiusa la storia con Alessio Lo Passo, conosciuto a Uomini e Donne e poi con Denny Montesi, ex di Anna Falchi, ci chiediamo solo a chi mostrerà in privato i suoi acquisti.