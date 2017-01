Eli e Marcus, vacanze milanesi sotto la pioggia

Shopping romantico per la Canalis e il suo personal trainer svedese

29/3/2013

foto Olycom

Elisabetta Canalis è stata a Milano la scorsa settimana per promuovere la sua linea di gioielli, poi una toccata e fuga negli Stati Uniti ed eccola ancora qui, nel capoluogo meneghino per le vacanze pasquali. E la novità è che non è sola. Al suo fianco spunta il fidanzato-personal trainer svedese Marcus Kowal. Pizzicata a passeggio nelle vie del centro, la coppietta si è concessa una sessione di shopping sotto la pioggia, ma neanche un bacio!



Se pensavano di trovare profumo di primavera si sono sbagliati, perché le temperature milanesi di questi giorni sono lontane anni luce da quelle di Los Angeles dove vivono. Ma Eli e Marcus, nonostante la pioggia battente e l'assenza di ombrelli, non si lasciati intimidire dal maltempo e hanno continuato il loro giro tra le boutique prestigiose del quadrilatero della moda.



Di qualche centimetro più basso, Marcus non si è mai staccato dalla sua compagna portando, come un vero cavaliere, tutti gli acquisti della giornata, tra cui delle sexy décolleté acquistate da Cesare Paciotti. Del resto non sono i muscoli che gli mancano! I due, sereni e complici, non si sono però mai mostrati in atteggiamenti intimi. A differenza di quando stava con Steve-O, questa volta la Canalis se n'è guardata bene di farsi scappare un bacio, un abbraccio o un mano nella mano con il nuovo fidanzato davanti al pubblico italiano.