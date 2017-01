Belen, ultime prove di sensualità

Video in intimo girato per Jadea prima del pancione

29/3/2013

foto Da video

Ultime prove di sensualità, prima del parto, per Belen, che su Facebook posta lo scatto della buonanotte, un bacio, rossetto rosso e décolleté in vista. La showgirl è impaziente, l'attesa si fa lunga, lo dice lei stessa, Santiago è in arrivo ma quando? Intanto posta il video della sua ultima campagna in lingerie per Jadea, prima della pancia, seducente, bellissima e desiderabile. Che nessuno si dimentichi quanto è sexy la bella argentina!

La data presunta del parto è in realtà il 22 aprile, ma dopo il breve ricovero a scopo precauzionale di due settimane fa, per Belen il conto alla rovescia si è accelerato. E adesso la bella showgirl attende impaziente il grande momento. Siamo agli sgoccioli. Il pancione è lievitato e il pensiero ormai è uno solo: l'arrivo di Santiago. Ma Miss Rodriguez ha deciso di allietare i suoi followers mostrando il video girato un po' di mesi fa per la nuova collezione d'intimo Primavera Estate 2013 di Jadea, quando aveva appena scoperto di essere incinta. In intimo bianco, le forme appena arrotondate e sinuose, il seno prosperoso Belen è da mozzare il fiato.



Posa sensuale, come solo lei sa fare e ammicca al fotografo: "Prima che esplodesse il pancione! notte a tutti!", scrive su Facebook. Anche se sta per diventare mamma la showgirl non rinuncia a sottolineare il suo sex appeal in tutti i modi. A ricordare che, quando il pancione non ci sarà più la rivedremo più sexy e conturbante che mai. Per ora godiamocela così.