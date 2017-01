Morbide forme per l'ex Pupa Amalia

Roseti, bellezza mediterranea con le curve al posto giusto

28/3/2013

foto Olycom

Chi ricorda la prima edizione del programma La Pupa e il Secchione non può dimenticare il fisico asciutto, la chioma riccia e gli occhi seducenti di Amalia Roseti. Bella e spigliata è finita poi nel salotto di Uomini e Donne dove ha fatto penare Luca Dorigo. A distanza di anni la ritroviamo lontana dal mondo dello spettacolo e con qualche chiletto in più piazzato su fianchi e cosce. Una morbida bellezza che piace sempre.



Il viso è cambiato. E' quello di una donna soddisfatta della propria vita. Leggermente più rotondo di sei anni fa, resta sempre luminoso. Dopo la laurea in Relazioni pubbliche e Pubblicità si è lanciata nel magico mondo del wedding planner dando una sterzata anche al suo look, sicuramente più sobrio di quando cercava di sedurre un ingenuo secchione. Con pantaloni classici e camicia bianca sottolinea le curve burrose del sedere, fianchi e cosce. La classica fisicità mediterranea che non sfugge agli occhi attenti di un uomo.