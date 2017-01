Nicole Minetti con la pompa in mano

L'ex consigliera regionale benzinaia sexy

28/3/2013

foto Instagram

La gamba alzata, stivali maculati, leggings e posa da diva. Anche mentre fa benzina Nicole Minetti si mette in posa e mostra tutta la sua sensualità. Non passa inosservata la sexy ex consigliera e subito lo scatto finisce su Instagram.

Una benzinaia fashion e maliziosa che guarda attenta il display del distributore automatico. La benzina costa ma viaggiare è uno degli hobby preferiti della showgirl. Pochi giorni fa aveva postato una sua foto con una valigia e adesso nella sua "pic_of_the_day" eccola di nuovo in movimento: #instaday #motoway #travelling #moving #me", cinguetta.



La meta del suo viaggio non ci è pervenuta, ma sappiamo per certo che Nicole viaggia da sola. L'ex consigliera regionale è ancora single, e se fare benzina è spesso un mestiere da uomini, lei, che non ha ancora nessun uomo al suo fianco, se la deve cavare da sola. Una donna tuttofare.