Elisabetta Gregoraci sexy anche vestita

Sexy e allegra mentre fa shopping

28/3/2013

foto Olycom

Elisabetta Gregoraci, di passaggio a Roma, si gode una giornata in centro con il figlio Natan, la sorella e ben due tate che seguono l'allegra famiglia come un'ombra. Gioiosa e sorridente, Eli è bella con il suo look sbarazzino, anche se la preferiamo di gran lunga quando gioca a pallavolo in spiaggia in bikini. Maglioncino e un paio di jeans riescono comunque a sottolineare le sexy curve dei suoi fianchi e la perfezione delle sue gambe.



All'appello manca il marito Flavio, impegnato a supervisionare i lavori per la costruzione del nuovo resort in Kenya. Ma la showgirl, nella capitale, sa bene come occupare il tempo per non sentire troppo la mancanza di Briatore. Un'occhiata alle vetrine e del sano e rilassante shopping in un noto negozio per bambini riempiono la sua giornata. Possiamo immaginare che presto la famiglia si ricompatterà in Africa dove Eli, per l'intera estate, potrà tornare ad indossare conturbanti bikini esibendo le sue forme sempre ben scolpite.