Di chi sono le tette più sexy?

Oggi è la giornata nazionale del seno perfetto

28/3/2013

foto Playboy

Il seno perfetto? Deve attenersi a precise formule e misure matematiche. Lo ha stabilito Wonderbra, storico marchio di lingerie, che anche quest'anno ha lanciato il National Cleavage Day in Inghilterra, un giorno dedicato ai più bei seni dello showbiz. E In Italia? Tgcom rilancia e propone un sondaggio, di chi sono le tette più sexy? In classifica ci sono tutte dalla Marini alla Arcuri...

E' dal 2002 che Wonderbra celebra il Cleavage Day, ricorrenza ormai "storica" per il Regno Unito, che ogni anno decreta una vincitrice. L'intento è quello di creare una sorta di Hall of Fame dei seni più belli. In lizza celebrità dal calibro di Kelly Brook, Nicki Minaj, Katy Perry e ancora Michelle Keegan, Katie Price, Beyonce, Sofia Vergara, Kate Upton, Mel B e Miranda Kerr. Vincitrice di questa edizione 2013 è Michelle Keegan, star inglese del piccolo schermo, ma nella Hall of Fame entra di diritto anche la presentatrice televisiva Holly Willoughby. Appartengono a loro i seni più belli del Regno Unito, che pare rispondano ai requisiti richiesti dalla giuria di Wonderbra. Le caratteristiche per un seno perfetto?



Sono principalmente tre, profondità, ovvero la distanza tra l'attaccatura del seno e il centro, che deve essere di 5 cm, lunghezza, ovvero la distanza tra la base del mento e l'inizio del décolleté e infine circonferenza del seno, che deve essere di 360°. E in Italia? Chi possiede un seno con queste caratteristiche. In classifica Tgcom vi propone 15 delle nostre bellezze nostrane più sexy e seducenti e con il lat A più bollente dello showbiz. Ci sono quasi tutte, da Belen alla Cucinotta, pasando per Bellucci, Marini, Sorcinelli, canalis, Corvaglia e Ferilli. A voi la scelta.