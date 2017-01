Tamara Ecclestone posa per Playboy

Scatto hot con sedere in vista

27/3/2013

foto Instagram

Lo scatto è bollente. Tamara Ecclestone posa in un abito nero con una vertiginosa scollatura posteriore che scopre anche il sedere. La conturbante figlia del boss di F1 Bernie ha ceduto alle lusinghe di Playboy e sarà sulla cover del prestigioso magazine a maggio.

La foto fa parte del piccante servizio che la Ecclestone si è concessa durante il suo soggiorno a Miami. Lì i paparazzi hanno avuto di che fotografare sulla spiaggia dei vip, dove Tamara ha dato sfoggio delle sue curve generose e sexy accanto al suo fidanzato e quasi marito Jay Rutland. Il broker infatti le ha regalato un diamante di grandissimo valore a suggellare il loro fidanzamento ufficiale. Prossimo step quindi il matrimonio.



Intanto però la bella Tam si è concessa un pit stop piccante, qualche scatto osé per il magazine cult dell'erotismo. E in quello postato sull'Instagram di Playboy ci sono tutte le premesse per un servizio che si preannuncia davvero a luci rosse. Tamara "prova" un lungo abito nero, aiutata da due camerire che le porgono anche una scarpa. Lo scollo posteriore è talmente ampio da scorpirle anche il lato B scolpito e scultoreo... Tamara è davvero una fuoriclasse... da Formula Uno.