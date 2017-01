Sara Tommasi finalmente rilassata e sorridente

Scatti della showgirl su Facebook con un accompagnatore premuroso

27/3/2013

foto Facebook

Dopo un periodo di pausa Sara Tommasi ricompare su Facebook con nuovi scatti. Struccata, con il viso più disteso, sembra addirittura un'altra persona. Recuperati i troppi chili persi nel periodo più buio della sua vita, anche il fisico è tornato quello di una volta, con le curve al posto giusto. Sorride e si diverte in compagnia degli amici e al fianco di Andrea Celentano. Che abbia trovato finalmente l'amore?



Coperta da un giaccone invernale o con il décolleté in primo piano, non fa differenza. Sara ha perso quell'espressione maliziosetta di qualche tempo fa, quando esibiva senza pudore le sue grazie per strada. Ora il suo volto appare più sereno. Scherza, ha ritrovato l'appetito e il desiderio di uscire in compagnia di persone fidate, tra le quali il pr Andrea Celentano. I due immortalati più volte insieme sembrano complici e affiatati. Ma per ora Sara non si sbilancia.