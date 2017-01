Kim Kardashian bocciata in look premaman

Forme lievitate e abiti sbagliati

27/3/2013

foto Olycom

Abiti troppo stretti, gonne troppo corte, maglie troppo larghe. In quanto a look premaman Kim Kardashian è proprio da bocciare. Al quinto mese di gravidanza, la socialite più curvy d'America è letteralmente lievitata e sceglie sempre mise... inappropriate.

Lei che nel fashion system ci sguazza, con più linee di abbigliamento firmate e una presenza costante a tutti gli eventi modaioli più glamour d'America, da quando ha messo su "pancia" non azzecca un outfit. Non che prima della gravidanza dimostrasse doti particolarmente raffinate nel vestirsi.



Le sue curve generose e le sue forme abbondanti sono sempre state un suo "limite" nell'abbigliamento. Che Kim ha saputo ben valorizzare con scollature piccanti, spacchi vertiginosi e guaine ad alto tasso di erotismo. Adesso che però la dolce attesa l'ha fatta lievitare ancor di più la sexy reginetta dei reality tv USA si sta proprio lasciando andare. E allora eccola con un abitino rosa retato cortissimo a palloncino stretto in vita, oppure in gonna e maglia strettissima sul giunonico seno, total black e poi ancora a strisce bianche e nere, fronte-retro o in gonna in pelle aderente e fasciante. Immancabili i tacchi a spillo e il sorriso radioso. Un'ottima lezione di come non vestirsi in gravidanza...ed essere felici.