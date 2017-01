Michelle a passeggio posa la mano sul ventre

In compagnia di Tomaso e Aurora, la Hunziker mostra le sue forme lievitate

27/3/2013

foto Olycom

Mano sul pancino e profilo leggermente lievitato. E' così che Michelle Hunziker viene immortalata da Diva e Donna a passeggio con i suoi più grandi amori, la figlia Aurora e il compagno Tomaso Trussardi. Da quando la tournée “Mi scappa da ridere” è stata sospesa per l'assoluto bisogno di riposo di Michelle, le voci di una presunta gravidanza hanno preso sempre più piede. Anche il silenzio della showgirl lascia pensare che questa volta sia quella giusta.



Secondo i bene informati potrebbe nascere in autunno il bambino della Hunziker e Trussardi, per l'immensa gioia non solo della coppia, ma anche di Aurora che dopo Raffaela (figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli) potrà coccolarsi un altro fratellino. Intanto, per ora, la conduttrice e rampollo di casa Trussardi, si godono delle lunghe passeggiate durante le quali Michelle si sfiora teneramente il ventre, come viene istintivo fare ad ogni donna incinta, e romantiche cenette in cui, tra una portata e l'altra, si scambiano dolci sguardi e affettuosi baci.