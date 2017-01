Nina Moric, pose scultoree alle Barbados

Intesa perfetta con Matteo Bobbi: "Sono finalmente serena"

27/3/2013

foto Chi

Giochi di sguardi e pose ad alto tasso erotico. Nina Moric e Matteo Bobbi lo ribadiscono in questi scatti bollenti di Chi dalle Barbados: tra loro l'intesa, "in tutti i sensi", è alle stelle. E Nina con il suo pilota sembra rinata, più sexy e sensuale che mai.

Un micro bikini azzurro e pose scultoree che mettono in evidenza le sue forme conturbanti. Nina ammicca, sotto una doccia naturale nell'acqua azzurra delle Barbados e sfoggia un lato B scolpito e curve perfette e irresistibili. Bobbi non ha occhi che per lei. L'intesa tra loro, soprattutto quella fisica, è palpabile. E come non dare torto al bel pilota di fronte ad una tale esplosione di sensualità e sex appeal? Questo viaggio è stato un suo regalo, a sorpresa: "Me l'ha tenuto nascosto fino all'ultimo", racconta la showgirl sulle pagine del magazine: "Mi ha portato qui per coccolarmi ed esaudire i miei desideri, una vacanza da innamorati lontano da tutti".



Con Bobbi Nina Moric ha ricominciato a vivere finalmente: "Ne ho passate tante, il mio cuore era spento", dice, "ora lo sento battere di nuovo". Corona e il passato sono un capitolo chiuso. Resta un divorzio, per il quale forse lei non firmerà, su suggerimento degli avvocati, che pensano ci possa essere una soluzione migliore, soprattutto economicamente, per lei e Carlos. E resta la pesante eredità che il suo ex marito le ha lasciato, per tutti Nina è ormai solo l'ex moglie di Fabrizio Corona e proprio di questo peso la showgirl vuole liberarsi: "Lasciatemi vivere, ho tante doti, posso fare tanto, sono piena di vita".