Mario Balotelli: "Pia vorrei conoscerla..."

Di Raffaella Fico non vuole più saperne, adesso è innamorato di Fanny

26/3/2013

foto LaPresse

"Pia vorrei conoscerla, e spero tanto che sia mia figlia", dopo l'appello di Raffaella Fico adesso la palla passa a Mario Balotelli, che su Vanity Fair racconta la sua verità e posa in copertina con la nuova fidanzata Fanny Neguesha, a un anno da un'altra copertina con la sua ex.

Di scappare dalle sue responsabilità di presunto e probabile padre della piccola Pia, nata il 5 dicembre scorsa, quindi, SuperMario non sembra avere nessuna intenzione a patto che sia davvero sua figlia: "Anzi sarei davvero felice se fosse sangue del mio sangue", racconta il calciatore a Vanity Fair: "Però chiedo rispetto per una storia che non è facile come può sembrare: ci sono questioni legali delicate che vanno affrontate con serietà, per il bene di tutti, e non nelle interviste".



E se della bambina il campione del Milan ha intenzione di occuparsi, prima o poi, con Raffaella Fico invece il capitolo sembra definitivamente chiuso: "Non parlo di una persona che non mi interessa più. Non faccio parte del suo mondo, il mondo dello spettacolo, e quando dovrò discutere qualcosa con lei lo farò in privato".



E dire che proprio l'anno scorso, a marzo, SuperMario posava sulla copertina di SportWeek con Raffaella, stessa posa, stesso sguardo, innamorato, come adesso, di un'altra però. Perché adesso Balo ha il cuore occupato da Fanny Neguesha. Di lei è “innamorato”, dice: "Sono innamorato di Fanny, ma non sono bravo a raccontarlo. Mi frega la timidezza".



Con questa giovane e avvenente ragazza belga SuperMario è insieme da soli 6 mesi eppure pare che la sintonia tra i due sia perfetta: "Potrei passare anche tutta la vita con una così" dice e aggiunge: "Grazie a Fanny ho ritrovato l’equilibrio che serve al mio lavoro. Lei mette al primo posto il nostro rapporto, non ci sono nervosismi e distrazioni prima delle partite. Non è facile stare con me". E questo lo sanno tutti.