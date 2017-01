Vip, ecco il look da palestra

Tuta e maglia larga per Emma che fa ginnastica a casa

26/3/2013

foto Twitter

Che alle nostre star piaccia mantenersi in forma ormai è cosa risaputa. Ma la cosa interessante è come, anche in palestra, stiano attenti ai dettagli del look. Costumino rosso intero per Federica Fontana che si dedica allo zumba in acqua mentre Winonah De Jong con un completino fasciante sembra più che altro pronta a calcare una passerella. Ma non sono le uniche...



Nulla è lasciato al caso, neanche la mise con cui ogni giorno fanno esercizi e sudano agli attrezzi. Diciamocelo, anche sotto sforzo bisogna essere al top. Canottiera nera e leggings dello stesso colore per Victoria Silvstedt che riesce tranquillamente a fare boxe con i lunghi capelli sciolti. Perfetta come sul red carpet sembra abbia appena finito un massaggio rilassante. Vale lo stesso per Costantino Vitagliano. Particolarmente attento ai suoi addominali si dedica ai pesi con un look che è tutto un programma: a torso nudo sfoggia una ingombrante collana al collo mentre i pantaloni sono tatticamente calati ad altezza inguine.



Così come la moglie del calciatore De Jong che con una tutina blu e gialla fluo, perfettamente abbinata alle scarpe, sembra pronta per uno shooting fotografico più che per una sessione di ginnastica. L'unica che invece se la cava con tutone e maglia larga è Emma Marrone che tonifica gli addominali stando in equilibrio su una piccola pedana. Peccato che lei sia a casa!