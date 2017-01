Melita Toniolo ha paura della notte

26/3/2013

"La nottata più brutta della mia vita!" cinguetta Melita Toniolo su Twitter e aggiunge: "Troppi rumori stanotte...tanta paura". Alla showgirl non piace dormire da sola e in uno scatto postato su Instagram eccola, nuda sul letto, che tiene stretta un cuscino... Sexy e maliziosa.

I paurosi rumori notturni provenivano da casa sua. E da lì che la Toniolo cinguetta: "Avete presente quando i bambini han paura di dormire soli?". E non c'entrano con gli scatti di qualche giorno fa quando Melita ha partecipato all'inaugurazione di una nave da crociera Msc Preziosa. Qui la Toniolo ha deciso di dormire sonni tranquilli: "Ho dormito tranquillissima sulla nave, bellissima, e non vedo l’ora di partire davvero, il letto era morbidissimo e comodissimo". Perché la showgirl, dall’1 al 6 maggio, sarà di nuovo a bordo della nave dove potrà finalmente gustarsi la vera vita di crociera. E chissà se Melita, single da tempo, non trovi anche un bel compagno di letto, e magari non solo, per condividere cuscini e lenzuola.