Marika Fruscio, curve hot in campo

Nuovo schooting piccante della showgirl in lingerie

26/3/2013

foto Ufficio stampa

Riecco Marika Fruscio, più prorompente e sexy che mai. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto gol con la sua squadra del cuore, il Napoli. La conturbante showgirl posa in una serie di nuovi scatti bollenti in lingerie minimal, tacchi a spillo e pallone...

Amatissima opinionista del Calcio Napoli per alcune televisioni locali, Marika è scesa decisamente in campo. In maglia azzurra, il colore della sua squadra, anzi in lingerie, la giovane ed esplosiva showgirl posa per una serie di scatti ad altissimo tasso erotico. Prima in un provocante completino intimo in pizzo, stivali fetish al ginocchio con tacchi vertiginosi, colbacco e pallone, poi in lingerie azzurra e quindi in rosso. Sexy e irresistibile. Sullo sfondo una rete in cui la conturbante ex corteggiatrice si avvolge sensualmente. Non c'è dubbio le sue curve mandano tutti nel pallone.



E conquistano anche Fulvio Collovati, ex giocatore rossonero, che ha voluto la bella napoletana all'interno della propria trasmissione "Il Campionato dei Campioni" in onda su Odeon tv. Marika naturalmente è in prima linea per sostenere il Napoli, un mix esplosivo di sensualità mediterranea, ironia e tifoseria. E con le sue curve mozzafiato la tifosa più sexy del spalti azzurri tiene incollati i telespettatori allo schermo e si conquista lo scudetto in sex appeal.