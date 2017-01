Belen,lunga attesa:ai fotografi un palmo di mano

Su Facebook fa capire la sua preoccupazione per il parto che ritarda

26/3/2013

foto Facebook

“L'attesa si fa lunghissima” scrive Belen su Facebook e a distanza di qualche giorno da quel post la ritroviamo indispettita e infastidita dalla presenza dei fotografi davanti a un noto ristorante milanese con la madre Veronica. Lei, bellissima e fiera del suo pancione, questa volta fatica a sopportare anche la presenza degli "amici" paparazzi ai quali non ha mai negato un saluto. Che l'idea di partorire la renda un po' più nervosa e preoccupata?



Mancano poche settimane alla data presunta del parto (prevista per il 22 aprile) e la showgirl argentina sembra accusare i primi colpi di stanchezza. Nega un sorriso e si mostra un po' musona e riservata, tanto da coprirsi il volto. Con lei sempre la madre, che ormai le fa da guardaspalle da alcune settimane.



Con un leggings, la t-shirt muccata e un maglioncino grigio, Belen resta comunque molto sexy tanto da scommettere che, dopo la nascita di Santiago, tornerà in forma in tempi record. Così lei e il suo Stefano De Martino potranno ricominciare a danzare insieme... in punta di piedi.