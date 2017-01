Nuovo amore per Aida Yespica

La modella esce allo scoperto con Roger Jenkins, ex di Elle MacPherson

25/3/2013

foto Olycom

Lasciato alle spalle il matrimonio lampo con Leo Gonzales, Aida Yespica ha nuovamente ritrovato la serenità in amore al fianco del ricco finanziere Roger Jenkins, ex fidanzato della top model Elle MacPherson. I due hanno trascorso una piacevole serata in un noto locale milanese mostrandosi intimi e affiatati. Lei, stupenda in total black su tacchi vertiginosi, ha lasciato scoperte le sue gambe lunghe e affusolate.



Per ora il Twitter di Aida tace. Nessuna immagine del suo nuovo compagno e nemmeno un'allusione alla sua fresca storia. Forse con Leo ha imparato la lezione e preferisce gestire questa relazione con più riservatezza. Resta il fatto che i due siano stati pizzicati insieme fuori dalla discoteca Byblos molto uniti e in atteggiamenti confidenziali. Prima Jenkins ha posato una borsa nel portabagagli, poi si è avvicinato alla bella venezuelana sorridendole affettuosamente e prendendola sotto braccio. Infine è arrivato il bacio. Tra i due l'intesa sembra perfetta, nonostante abbiano ben ventisette anni di differenza.