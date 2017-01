Melissa Satta esplosiva in copertina

La Satta in bikini per Sport Magazine austriaco

25/3/2013

foto Sport10.at

Melissa Satta conquista l'Austria. Sulla copertina dell'edizione austriaca di Sport Magazine l'ex velina posa in bikini negli scatti di Marino Parisotto, lasciando tutti a bocca aperta per le sue curve mozzafiato. In primo piano un décolleté a dir poco esplosivo.

La bella Melissa, classe 1986, è più sexy e avvenente che mai. E con forme apparentemente lievitate. Il reggiseno con le spalline incrociate attorno al collo infatti a stento contiene un seno, che appare più prosperoso che mai, gli slip neri in stile minimal coprono solo l'essenziale, mostrando le stelline tatuate sui fianchi.



Una bellezza da far venire le vertigini. La Satta ammicca, un dito in bocca maliziosamente sexy, un boa di pelliccia sulle spalle e un cappello in testa. Sensualità allo stato puro. Kevin Prince Boateng se la tiene stretta e questi scatti potrebbero anche far scattare un po' della sua nota gelosia per la bellissima fidanzata. Il magazine austriaco dedica alla showgirl la copertina e un servizio fotografico bollente con tanto di calendario. Gli scatti risalgono a dicembre e Melissa aveva twittato già allora alcune immagini dal camerino mentre si preparava per questo prezioso shooting uscito con il nume or di aprile di Sport Magazine. Una bella soddisfazione professionale per la sexy ex velina, che dal bancone di Striscia ha fatto un bel po' di strada, nel lavoro e nell'amore.