Valeria Marini sceglie le fedi da Damiani

La showgirl all'altare i primi di maggio è più in forma e felice che mai

25/3/2013

foto Olycom

Manca poco più di un mese alla data in cui Valeria Marini e Giovanni Cottone si scambieranno le loro promesse d'amore in chiesa. E mentre i preparativi fervono nella capitale, la coppia è stata pizzicata a Milano davanti alle vetrine di Damiani. In splendida forma, con calze in pizzo e mini abito nero, l'attrice ha scelto con il suo compagno le fedi. Felice e soddisfatta, la coppia ha poi lasciato in auto le vie del centro in tutta fretta.



Apparsa felice e serena, Valeria ha fatto un salto nella città meneghina per scegliere di persona l'anello più importante e prezioso mai indossato. Insieme a Cottone, si è fatta largo tra i fan incuriositi per entrare nella gioielleria Damiani. Con la sua solita mise sexy, sfidando freddo e pioggia, ha dispensato saluti e baci alla folla stringendo sempre tra le mani il suo cellulare.



Scelta la chiesa in Vaticano e i testimoni: Gigi D'Alessio per lo sposo e Anna Tatangelo, Maria Grazia Cucinotta e Ivana Trump per la sposa, ci mancano ancora i dettagli dell'abito da cerimonia di Valeria. Possiamo solo immaginare che sarà originale e luccicante. Ma siamo certi che terrà la bocca cucita fino al matrimonio, celebrato i primi di maggio, per il colpo di scena.