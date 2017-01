Irina Shayk nuda per una giusta causa

La fidanzata di Ronaldo si spoglia per l'ambiente

25/3/2013

foto Facebook

Così bella, così sexy, una vera "Natural beauty" Irina Shayk, la splendida fidanzata russa di Cristiano Ronaldo si spoglia e posa senza veli per l'ambiente. Fotografata da James Huston, la top model partecipa al progetto ambientalista "Natural beauty project 2013" per sensibilizzare il mondo sui problemi legati all'inquinamento e all'energia alternativa.

Una vera bellezza naturale, curve mozzafiato, sguardo languido e sensuale e un fascino irresistibile Irina invoglia chiunque ad interessarsi ai problemi legati alla natura e all'ambiente, lei che da Madre Natura ha ricevuto in dono un corpo così perfetto da desiderare di preservarlo, intatto e inalterato. Un'altra bellezza che si spoglia per la giusta causa, sia quella in difesa degli animali, sia quella in difesa dell'ambiente o di un progetto sociale.



L'importante è risvegliare l'attenzione su temi importanti: nude lo si fa meglio. "E' stato un onore per me lavorare con James Houston" ha scritto Irina su Facebook postando uno degli scatti di Huston, il fotografo australiano che ha realizzato lo shooting al quale hanno partecipato anche Emma Watson, Christy Turlington, Adrian Gernier, Brooke Shield ed Elle Macpherson. Una lodevole iniziativa con testimonial d'eccezionale.