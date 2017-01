Naike Rivelli provocante a stelle e strisce

Capezzoli in bella vista per la figlia di Ornella Muti

25/3/2013

foto Splash News

Naike Rivelli si presenta ad un evento romano con tanto di leggings a stelle e strisce, sexy stivaloni in pelle rossa e una canottiera aderente sfoggiata rigorosamente senza reggiseno, mostrando così il suo décolleté ben rifatto. Bella come la madre Ornella Muti, ammicca davanti agli obiettivi e mostra impettita le sue forme.



Per Naike attirare l'attenzione è un gioco che le riesce particolarmente bene. L'ha fatto quando ha candidamente dichiarato di essere bisessuale, quando ha posato senza veli sulle pagine di Playboy Germania e Italia e in occasione dello scorso Taormina Film Festival, facendosi fotografare nuda nella piscina della sua stanza d'albergo. Ora la ritroviamo vestita sì, ma con una mise talmente tanto attillata che immaginarsela come mamma l'ha fatta non è poi così difficile. A stuzzicare la fantasia ci pensano anche i capezzoli turgidi che esibisce con disinvoltura soprattutto perché il seno ritoccato chirurgicamente è spettacolare, ben tornito e abbondante.