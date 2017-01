Raffaella Fico: "Mario vieni a vedere Pia"

Intervista a Le Iene su Balotelli, sesso e dintorni

25/3/2013

foto Twitter

Non chiamatela ragazza madre. In un'intervista a Le Iene Raffaella Fico lo ribadisce: "Il padre (della piccola Pia, ndr) c'è, ma non si è ancora fatto vedere". Tra il serio e il faceto la showgirl parla a ruota libera, di SuperMario, ma anche di politica e sesso, svelando qual è la sua posizione preferita sotto le lenzuola...

Non si dà per vinta l'ex fidanzata di Mario Balotelli, che lancia un appello a papà Balo: "Se vuoi puoi vedere tua figlia, io non ti impedirò di avere un rapporto con lei”. Poi la Fico rincara la dose e con una punta di rammarico ricorda che "questa figlia è stata fortemente voluta", non specifica davvero da chi, ma ricorda che lei e il calciatore si sarebbero dovuti sposare e mettere su famiglia.



Quando però Balotelli ha saputo che lei era incinta ha interrotto tutti i contatti: Quando sono andata a casa sua a Manchester per dirglielo ha chiamato la polizia", ricorda con un po' di tristezza. Il bomber, che da un gennaio veste la maglia rossonera, ne esce abbastanza "distrutto". Raffaella è categorica, da Balotelli non riceve alcun aiuto economico: "Sono una mamma a tempo pieno e faccio tutto da sola" anche perché SuperMario non ha nemmeno riconosciuto la bambina. Poi il tema cambia. L'intervista scivola su argomenti più "ameni" e la showgirl napoletana torna a sorridere.



Sulle sue curve da "gran gnocca", come le descrivono le Iene, Raffa sottolinea: "Tutta roba mia, come mi ha fatto mammà". Sul sesso niente peli sulla lingua: "Sono porca, non so quanto però, e la mia posizione preferita è quella a cagnolino... da dietro". Il luogo più strano dove vorrebbe farlo è su un aereo e di relazioni con calciatori ne ha avute solo due: con Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli. Quando poi si parla d'amore vero, allora Raffaella non ha esitazioni: è stata innamorata una sola volta, di Mario. Ma adesso è acqua passata.