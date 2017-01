Kim Kardashian è una mamma bombastica!

Aspetta una femminuccia da Kanye West ma non rinuncia alla sensualità esplosiva

24/3/2013

foto LaPresse

Kim Kardashian aspetta una una femminuccia dal rapper Kanye West. Donna d'affari e sempre impegnata, Kim però non ha intenzione di lasciare il lavoro: è in promozione per l'ottava stagione di "Al passo con i Kardashian". Durante un appuntamento di lavoro a Beverly Hills, Kim è scesa da una jeep con gonna nera che fasciava il suo lato B e una camicetta bianca con reggiseno rosa in vista. Mamma e panterona.



Capelli raccolti in uno chignon, trucco leggero ma sempre al massimo della sua bellezza, Kim ha letteralmente stregato i paparazzi che l'aspettavano davanti al ristorante. Senza scomporsi, la produttrice e attrice ha parcheggiato la jeep per poi salire le scale. Il suo lato B non è passato inosservato e le rotondità del seno hanno fatto capolino dal reggiseno rosa che sbucava birichino dalla camicetta aperta.