Elisabetta Canalis e Marcus, baci hot in macchina

Eli "pizzicata" da "Verissimo" in atteggiamenti molto intimi con il personal trainer

23/3/2013

foto Ufficio Stampa Mediaset

Scoop di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, che ha mostrato in esclusiva alcuni scatti bollenti in cui Elisabetta Canalis bacia appassionatamente un ragazzo. Si tratta del suo personal trainer Marcus Kowal, aitante ragazzo svedese trapiantato a Los Angeles dove insegna Krav Maga, arte marziale a cui si è appena appassionata la showgirl.



Raggiunta dai microfoni di "Verissimo", un’imbarazzata Elisabetta Canalis, guardando gli scatti, dichiara: "Eh... come vedi è la persona con cui mi sto allenando”. Poi alla giornalista che le chiede se pensa che Marcus possa essere la persona giusta con cui in futuro costruire una famiglia, la Canalis risponde: "Vedremo. Per ora sto bene". Insomma sembra che sia iniziata una nuova stagione per Eli che si divide sempre tra l'America e l'Italia ma la passione viene prima di tutto. Qualche giorno fa su Instagram, dove la Canalis è una vera star, c'era uno scatto fatto con Marcus. Una foto in bianco e nero spensierata che nulla lasciata presagire ad una grande passione.