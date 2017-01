Scatti privati delle star nostrane con i loro papà

Da Anna Tatangelo a Belen Rodriguez passando per Nicole Minetti

23/3/2013

foto Facebook

Altro che Paese di mammone, sbirciando tra Facebook e Twitter abbiamo scoperto come le vip nostrane non perdano occasione per farsi fotografare con il proprio papà. L'ha fatto di recente Anna Tatangelo, Emma Marrone e Federica Nargi. Ma anche Elena Santarelli e Caterina Balivo che, in vacanza con il capofamiglia si sentono ancora piacevolmente piccole.



“Oggi per me vince lui... Il mio papà a forma di polpettone!”, scrive Emma sul social in occasione della festa del papà. Un omaggio all'uomo più importante della vita di ogni figlia... prima dell'arrivo del principe azzurro. La Marrone non è stata l'unica che, in questa settimana, ha voluto ricordare, anche con una semplice foto, una persona tanto speciale L'ex Velina Federica ha fatto un vero e proprio collage di immagini con il papino Claudio. Piacevoli scatti anche per Belen, presto mamma, accudita dalle premure di papà Gustavo. Simpatiche le conversazioni via sms tra Laura Torrisi e il Babbo (così è scritto sulla rubrica) e Francesca Fioretti, che con un: “Piccolina Buonanotte, tvb PAPA'”, può dormire sonni tranquilli.