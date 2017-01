Silvstedt, sexy cartoline da Miami

11:43 - Attenzione Victoria Silvstedt è tornata... in bikini. Lei che solitamente trascorre in media otto mesi all'anno al mare sfoggiando una silhouette invidiabile, non si era ancora fatta viva. E noi ci stavamo preoccupando. Invece, con un costumino rosa pallido, mostra sulla spiaggia di Miami, ciò che ha pescato in acqua e un décolleté sempre tonico e abbondante.



Messi da parte i costumini bianchi che per anni ha indossato con insistenza, la splendida modella svedese ha deciso di osare con dei colori un po' più accesi, alternando un rosso fuoco ad un rosa. Victoria, dalla folta chioma bionda, sembra una sirenetta appena emersa dalle acque. Con le curve al posto giusto e un sorriso che conquista siamo certi che anche quest'anno sarà la regina dei mari. Dalla costa azzurra a St. Barts a Miami...