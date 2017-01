Monica Bellucci: "Non ho più seno"

L'attrice,, sempre più sexy, si confessa a "Grazia"

22/3/2013

foto Grazia

Quel seno che tanto ha fatto sognare gli uomini di tutto il mondo, Monica Bellucci assicura di non averlo più. Ci scherza su e giura di averlo "perso" allattando le due figlie Deva e Leonie. Tanto lo sa che la carica erotica che riesce a sprigionare con lo sguardo sensuale, le labbra carnose e le forme mediterranee vanno oltre il décolleté. E a "Grazia" l'attrice confessa: "Quando Vincent torna capisco che lo amo".

D'altronde il marito Vincent Cassel, "sposato per romanticismo", l'ha vista in tutte le salse: "Con e senza trucco, mentre piango e rido, con i capelli lunghi e corti, grassa e magra, in sala parto... Quando non ci vediamo da tempo e magari gli do un appuntamento al ristornate capisco che è uno che mi piace, se non lo conoscessi chiederei in giro 'Chi è?'...". L'amore per le figlie, avute dopo i quarant'anni, è immenso, tanto che Monica si dedica a loro notte e giorno, e anche quando ha dovuto scegliere di allattarle non si è tirata indietro: "Ormai non ho più seno, ho allattato Deva fino a nove mesi, Leonie fino a un anno. Allora sì che l'avevo...". Cuore di mamma.