Pausini, prima uscita pubblica con Paola

Laura a passeggio con la figlia e la madre per le vie di Roma

22/3/2013

foto LaPresse

Prima uscita pubblica con la piccola Paola per Laura Pausini che, nel centro di Roma, in compagnia anche della madre, si gode un bel sole primaverile. Con un look molto comodo e gli occhiali da sole, la cantante si destreggia con abilità su e giù dai marciapiedi con la carrozzina. Dopo un sorriso ai fan, che la ammirano a distanza, sale sul taxi e si dilegua nel traffico.



Diventando madre ha realizzato il sogno della sua vita. Ora a distanza di poche settimane dal parto, avvenuto l'8 febbraio, Laura se ne va a passeggio con la sua neonata in compagnia della signora Gianna. Le due chiacchierano e controllano Paola che si lascia trasportare tranquilla. La cantante, sorridente e serena, nasconde la sua felicità dietro dei grandi occhiali da sole. Un cappottino largo e una tuta per “guidare” comodamente il passeggino. In pieno centro a Roma, tra marciapiedi e strada, le tre generazioni fanno uno slalom tra le auto per raggiungere un taxi. La Pausini, riconosciuta dai suoi ammiratori, dispensa teneri saluti a tutti, poi, da mamma super esperta, chiude il passeggino in pochi secondi e si allontana.