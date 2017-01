Moric, fuga d'amore alle Barbados

Con Bobbi baci e palpatine maliziose

22/3/2013

Fuga d'amore alle Barbados per la modella croata Nina Moric e l'inseparabile fidanzato Matteo Bobbi. Tra un tuffo in acqua e una passeggiata sulla spiaggia, i due riescono a malapena a tenere a freno i bollenti spiriti. Baci appassionati, palpatine maliziose e dolci abbracci per la coppia che non perde occasione per dare spettacolo. E quando Nina solleva la maglietta lasciando il lato B scoperto, le tentazioni per il pilota aumentano a dismisura.



Lontano da tutto e tutti i due piccioncini se la spassano in spiaggia come due adolescenti alla prima vacanza insieme. Nina, stupenda con un micro bikini e una canottiera scollata, di cui non si libera mai, si lascia trasportare dalla passione stuzzicando Matteo con le sue curve sinuose. Un sedere che sembra disegnato e un décolleté provocante sono un vero attentato alle coronarie di Bobbi che tra avvinghiamenti e “placcaggi”, cerca sempre un contatto con la sua dolce metà. Del resto anche Nina, dal canto suo, fa altrettanto: proprio mentre sta per uscire dal mare si aggrappa ai “gioielli” del fidanzato per non cadere in acqua. Complimenti per la presa!