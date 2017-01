Heidi seduce con un hamburger

Una Klum provocante per il nuovo spot per Carl's Jr

21/3/2013

foto Da video

Sensuale più che mai, Heidi Klum omaggia una scena del film “Il laureato” per promuovere un hamburger di Carl's Jr. Come la signora Robinson cerca di sedurre un ragazzo molto carino con il suo mega panino portandoglielo alla bocca con fare molto malizioso. A 39 anni e con quattro figli, l'ex top model sa ancora provocare con successo. Un vestitino leggero e una scollatura vertiginosa sono gli ingredienti giusti per sponsorizzare 960 calorie...



Sara Underwood e Emily Ratajkowski, Kate Upton, Kim Kardashian, Audrina Patridge, Padma Lakshmi e Paris Hilton sono solo alcuni celebri nomi che hanno prestato il loro volto per promuovere con uno spot i prodotti di Carls Jr. Ultima della lista, ma non di certo di importanza, è proprio la conturbante Heidi che ammicca, con tanto di hamburger multistrato in mano, davanti ad un aitante giovane.