Elisabetta Canalis in Italia come una diva

Presenta i suoi gioielli ed è radiosa

21/3/2013

foto LaPresse

E' bella, radiosa e sempre più sensuale. Elisabetta Canalis è in Italia per presentare la sua nuova linea di gioielli. Canotta smanicata aderente in pelle, che evidenzia le curve sexy, pantaloni neri e sorriso smagliante. L'ex velina è sempre più diva. E nei camerini il reggiseno non c'è e spuntano i capezzoli...

Di casa a Los Angeles ormai, da quando la sua favola con George Clooney è finita, la showgirl di origini sarde torna sempre volentieri nella sua Italia. E ogni volta per lei ci sono flash e paparazzi pronti ad accoglierla, come una vera e propria star di Hollywood. Effetto America.



E come una diva eccola su Twitter in camerino, mentre si prepara per la presentazione. Canottierina scollata, niente reggiseno e capezzoli in vista, in America va molto di moda.



Stavolta Eli ha portato con sé la sua prima e nuova collezione di gioielli Calibro 12, da lei realizzata con Arianna Alessi e Beppe Callegari per FirstPeopleFirst, in collaborazione con la fondazione di Renzo Rosso, Only The Brave Foundation, che opera a sostegno della lotta alla povertà e a cui saranno devolute parte delle vendite.



Eclettica e creativa Elisabetta debutta quindi anche come designer. L'idea è quella di ispirarsi all'iconografia delle armi, più precisamente della pistola Calibro 12, per disegnare i suoi gioielli, tamburi, proiettili.... E dopo la presentazione alla Rinascente un party serale a cui hanno partecipato anche le amiche Eva Riccobono e Paola Barale... Eli è sempre più splendente e i flash sono tutti per lei. Come per una vera e propria diva.