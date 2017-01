Karima: "Ora mi sento una donna"

La cantante livornese è single da qualche mese dopo una relazione di tre anni

21/3/2013

foto Facebook

Karima Ammar, una delle voci più calde nel panorama italiano, diventata famosa dopo la sua partecipazione ad Amici nel 2006, racconta sulle pagine di Nuovo come sia cambiata la sua vita in tutti questi anni. Con 17 chili in meno, la musica nel cuore e nessun compagno al suo fianco è pronta a farsi strada come cantante restando comunque vicina ai suoi affetti più cari a Livorno.



Non è solo la sua voce a conquistare, ma anche il sorriso e i suoi occhi scuri ed espressivi. Figlia di un algerino e un'italiana, Karima, dalla carnagione ambrata, è più splendida e in forma che mai. Ma non esiste nessun segreto di bellezza: “Ad Amici ero una bambina, ora sono una donna e il mio metabolismo è cambiato. In più ho perso 17 chili facendo sport. Cerco di fare tutti i giorni qualcosa: tennis, corsa, pilates o yoga. E ho variato anche il tipo di alimentazione”. E anche il suo look è migliorato. Ora sfoggia con disinvoltura miniabiti in jersey che sottolineano la sua nuova silhouette. Ma dietro a tanta trasformazione non c'è neanche l'ombra di un uomo come spesso capita: “Sono single da qualche mese. Ho chiuso una storia che durava da quasi tre anni e sono troppo presa dal lavoro per pensare agli uomini”. Ma la primavera, si sa, gioca sempre strani scherzi in amore... chissà che qualcuno non riesca a farle battere il cuore di nuovo!