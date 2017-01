Belen e Stefano, baci e gelato

A cena insieme più innamorati che mai

21/3/2013

foto Chi

Belen e Stefano sono alla frutta, anzi al dolce. Una cenetta romantica a Roma e a fine pasto la showgirl ha voglia di gelato, che il suo premuroso compagno le porge imboccandola teneramente. Più innamorati che mai i due futuri genitori si godono gli ultimi giorni di questa dolce attesa insieme...

Prima a Napoli come due innamoratini, poi a Roma per una cenetta romantica. Mamma Veronica presiede. E' arrivata dall'Argentina per essere accanto alla figlia quando Santiago arriverà. Belen e Stefano non si preoccupano di lei però, comemostrano gl iscatti di Chi, e a tavola non si staccano un minuto l'uno dall'altro. baci, effusioni, abbracci... come se fossero da soli.



Tutto a prova di suocera. La passione tra loro è palpabile. E quando a Belen, a fine pasto, viene voglia di gelato, il ballerino non se lo da ripetere due volte. La futura mammina non deve fare fatica, lo hanno detto i dottori dopo il ricovero precauzionale di qualche giorno fa, nemmeno per alzare un cucchiaino e allora è lui ad imboccarla teneramente e sensualmente. Per assaporare ogni istante di questi ultimi giorni di dolce attesa. Presto sarà Santiago, almeno per un po', a dettare le sue regole.