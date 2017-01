Emma, massima intesa con Nesli

Colleghi e amici molto "intimi"

21/3/2013

foto Novella 2000

"Sono rinata" scrive Emma Marrone, parlando del suo nuovo disco "Amami" e la cantante sembra davvero pronta a ricominciare. E a riaprire il suo cuore. Fuori da un locale a Milano i flash l'hanno immortalata accanto ad un amico speciale e collaboratore artistico, Nesli. Che sul suo Twitter scrive: "Guarda l'amore cosa fa...". Il gossip è servito.

Di certo c'è solo che i due collaboreranno quasi sicuramente ad un progetto artistico. Nel disco di Emma c'è già una canzone scritta da lui. La sintonia musicale tra loro è perfetta e non solo quella. Inoltre pare sia stata proprio Emma ad insistere perché Nesli, all'anagrafe Francesco Tarducci, fratello di Fabri Fibra, venisse invitato al serale di "Amici" tra gli ospiti big.



Nulla di più, per ora, ma Novella pubblica quegli scatti "dietro le quinte" e insinua il sospetto. I due si sono trovati al Pixel in corso Como a Milano per bere qualcosa. Poi eccoli fuori dal locale, chiacchierano, si sorridono, sembrano intimi, complici e molto amici. E mentre lei su Facebook confessa la sua "rinascita" con parole forti e importanti: "Ho imparato a non negarmi la gioia di essere quella che sono... a camminare con la schiena dritta per aprirmi al mondo..." e ancora: "Non volevo più nascondermi...". Lui su Twitter scrive messaggi come: "Solo tu mi hai capito fino in fondo" oppure "Guarda l'amore cosa fa"... Sono solo messaggi "condivisi", nulla di più per ora. Ma aperti a d ogni tipo di interpretazione.