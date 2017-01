Pose lesbo per le Blackdashian

Nudo integrale per Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli

21/3/2013

foto Instagram

La parola d'ordine è provocare. Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra, praticamente inseparabili, offrono questa volta sul loro Instagram immagini di nudo integrale ad alto tasso erotico e stuzzicanti pose lesbo. Uniscono i loro corpi mentre la Sorcinelli fissa l'obiettivo con una sigaretta tra le dita e la Guerra, appoggiata al ventre dell'amica, la immobilizza. Ma anche in separata sede ognuna di loro mostra il meglio di sé.



Con un abitino sollevato fino al collo la bionda @barbyguerraloka scopre il suo sinuoso lato B e un mezzo topless davanti allo specchio, poi con un veloce cambio d'abito, sfoggia un capo di lingerie che le copre appena le parti intime. Intanto l'inseparabile amica @AlexandraNelli posa sdraiata a terra evidenziando le curve dei suoi fianchi e del seno sul quale appoggia un pellicciotto per rendere lo scatto ancora più conturbante.



Immagini che potrebbero essere presto su Playboy, come anticipava qualche giorno fa la Guerra, ma nel frattempo perché non gustarsi un'anteprima dai toni hot?