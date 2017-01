Clerici e Martens di nuovo insieme

Con Maelle alla prima de "I Croods"

20/3/2013

foto LaPresse

Sarà per il bene della piccola Maelle, sarà perché i loro rapporti sono comunque sempre rimasti "buoni" quel che è certo, e che i paparazzi non esitano a immortalare, è che Antonella Clerici e Eddy Martens sono tornati a frequentarsi con una certa assiduità. Prima la festa dicompleanno di Maelle, poi una serata a due al cinema e adesso di nuovo tutti e tre come una happy family.

Dopo i tanti gossip e i presunti flirt attribuiti alla Clerici, l'ultimo e il più chiacchierato quello con Lorenzo Crespi, tutto si è risolto in un nulla di fatto. Antonella e Eddy sono tornati insieme. O forse non si sono mai lasciati per davvero. In fondo a costruire tutta l'impalcatura attorno alla loro relazione è stato solo il gossip, dal canto loro nessuna dichiarazione ufficiale.



A parlare adesso sono questi scatti della famigliola al completo, Antonella e Eddy sorridenti e sereni alla prima del film “I Croods”, dove hanno portato la piccola Maelle, seria in mezzo a loro. Tutto rimandato alla prossima puntata, questa si chiude con un quasi happy end.