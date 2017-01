Cacace e Massola amiche di shopping a Milano

Morbide curve per l'ex Letterina Benedetta

20/3/2013

foto Olycom

Shopping milanese per Vincenza Cacace e Benedetta Massola, le due ex Letterine di Gerry Scotti. Insieme a passeggio per le vie del centro si soffermano davanti alle vetrine di lusso per cercare un regalo destinato a Benedetta per il suo compleanno. Vincenza, magrissima e con un look primaverile, parla fitto fitto con l'amica che, anche con qualche chilo in più resta bellissima.



Si conoscono da quando erano colleghe nel quiz Passaparola e da allora la loro amicizia prosegue immutata nel tempo. Benedetta e Vincenza, entrambe di una bellezza rara, e molto riservate, tornano a farsi vedere in una giornata di sole milanese. L'occasione per stare insieme è il compleanno della Massola, nata il 18 marzo. Le due, super griffate, entrano nella boutique di Stuart Weizman e si separano per qualche istante per dedicarsi alla ricerca di scarpe estive. Entrambe amanti dei tacchi ondeggiano come modelle. Vincenza con il suo fisico esile e Benedetta con la sue morbide curve.