Piccole damigelle crescono...

Un futuro reale le aspetta, chi sono?

20/3/2013

foto Daily Mail

Riconoscete queste due giovani damigelle d'onore? Il sorriso radioso, la coroncina in testa, quella a destra, non avrebbe mai immaginato che crescendo, sarebbe diventata una delle spose più famose del mondo. Quella a sinistra, un po' più seria, ha avuto, a sua volta, un inaspettato futuro, grazie al suo lato B, il più sexy del Regno Unito...

Kate Middleton allora undicenne e la sorellina Pippa, due anni più piccola sorridono nella foto mostrata dal Daily Mail al matrimonio dello zio Gary Goldsmith. Al centro c'è mamma Carole, è il 1993. Da allora tante cose sono cambiate in casa Middleton. Soprattutto per Kate, diventata la Duchessa di Cambridge dopo il sontuoso e pomposo matrimonio con il principe William. Svolta anche nella vita della più piccola di famiglia, la dolce e timida Pippa.



Per lei le nozze della sorella si sono trasformate in un vero e proprio trampolino di lancio verso il successo planetario. E galeotto è stato proprio il suo ruolo di damigella d'onore. Pippa è diventata icona di eleganza e di stile, ma soprattutto il lato B più ammirato del Regno Unito. Chi l'avrebbe mai detto...