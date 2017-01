Michelle Hunziker si "confida" con la mamma

Forme prosperose e pancino in vista

20/3/2013

foto Olycom

A pranzo nel ristorante del fidanzato Tomaso Trussardi Michelle Hunziker si confida con mamma Ilke. Che il tema sia la sua presunta dolce attesa? Il décolleté più prosperoso del solito e una sospetta rotondità sotto la maglia sembrerebbero il giusto indizio per confermare il gossip. Poi sulla strada del ritorno a casa però la finanza ferma il Suv della bella showgirl.

La sua elegante Porsche Cayenne bianca, guidata dal fedelissimo Federico, non passa infatti inosservata e la Guardia di Finanza ferma la coppia per controlli di routine: patente e libretto, "niente da dichiarare" e poi presumibilmente i finanzieri si saranno fatti fare l'autografo dalla splendida conduttrice e attrice svizzera.



Che non ha ancora ufficialmente confermato la gravidanza, annunciata invece a gran voce da tutti i media. Stivali al polpaccio, jeans stretti e una maglia color panna scollata Michelle appare in splendida forma, sorridente e radiosa con un décolleté più prosperoso del solito e un pancino sospetto... Indizi che la gravidanza stia per essere ufficializzata? Per ora il dolce segreto Michelle lo affida solo alle orecchie fidate della sua mamma.