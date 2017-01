Mamme vip, subito in forma

Fico, Bundchen e Cortellesi tornano al top dopo il parto

20/3/2013

foto Tgcom24

Non fanno in tempo a partorire che le stelle dell showbiz si affannano per ritrovare la forma di un tempo. Ginnastica, diete e sacrifici per sorridere felici sui red carpet e ai fotografi pronti a immortalare anche il più piccolo degli inestetismi. E se Paola Cortellesi, dopo la nascita di Laura sembra sia rientrata nella sua taglia storica, così come Raffaella Fico, Beyonce ha svelato che da quando ha dato alla luce Blue Ivy ha perso 30 chili.



Mamma bis da poco è Gisele Bundchen che il 5 dicembre scorso ha dato alla luce Vivian Lake. Pizzicata recentemente in spiaggia, con la piccola nel marsupio, ha sfoggiato curve da urlo. Sedere tonico e gambe asciutte per la regina delle passerelle. Stessa fortuna per alcune sue colleghe, tra cui Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Miranda Kerr e Karolina Kurkova. Ma se la categoria "modelle" potrebbe non fare testo, sono molte le star che per forza di volontà o per metabolismo hanno potuto rimettere i jeans che nove mesi prima avevano stipato nell'armadio, come Jessica Alba, madre di due bambine, Heidi Klum e Megan Fox. Anche molte bellezze nostrane, attente alla linea, non ci hanno messo molto a ridurre i centimetri e tonificare quelle parti che in nove mesi hanno inevitabilmente ceduto. Federica Fontana, Elena Santarelli, Justine Mattera, Elisabetta Gregoraci, Alessia Mracuzzi e Guendalina Canessa sono solo alcuni significativi esempi.