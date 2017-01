Martina Colombari dedica una pagina al marito

Auguri a Costacurta sul Corriere della Sera

19/3/2013

foto Ufficio stampa

"Grazie Ale per questi meravigliosi 17 anni passati insieme!!! Buon Anniversario tua Martina". In tempi di dichiarazioni d'amore pubbliche, "miss" Colombari celebra il marito, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, con un paginone intero sul Corriere della Sera. E' l'amore... ai tempi della diretta.

Dopo Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, che ha chiesto la mano alla sua compagna Anna Billò durante il collegamento in diretta da Nyon, anche l'ex miss Italia ha scelto quindi la via mediatica per dichiarare il suo amore al marito e festeggiare così, in modo speciale, un importante anniversario. Una pagina intera, tra quelle sportive del Corriere della Sera, lo sfondo rosso e al centro un cuore bianco.



"Sì sono io la Martina dell'annuncio", ammette la modella e attrice all'Adnkronos. "L'ho fatto perché mi andava di celebrare mio marito e di farlo in modo speciale perché è una persona speciale. Dopo tanti anni di vita insieme io credo che sia importante regalarsi una promessa di vita di coppia duratura, soprattutto in un momento in cui le coppie scoppiano e in un momento in cui non si dà più tanto valore allo stare insieme e alla coppia".



Martina Colombari e Alessandro Costacurta si sono sposati nel 2004, nove anni di matrimonio quindi, ma la loro love story è iniziata molto prima, quando lui è un calciatore del Milan al top e lei lanciatissima nel mondo dello spettacolo. Poi un break di qualche mese, una momento di riflessione, quindi il matrimonio. In tutto 17 lunghi bellissimi anni insieme, da festeggiare con un regalo speciale. "E' stata una splendida sorpresa “, ha detto l'ex calciatore all'Adnkronos: “E' superfluo dire che non mi sarei mai aspettato una cosa del genere". E ricordando ciò che è avvenuto in diretta tra Leonardo e Anna Billò ha aggiunto: " "Ecco, avete visto che faccia aveva Anna? La mia stamattina era così...".