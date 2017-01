Belen e Stefano De Martino, da Napoli con amore

E il ballerino si sente già papà

19/3/2013

foto LaPresse

Vicini, mano nella mano coi visi che si sfiorano. Innamorati e a breve genitori. Belen e Stefano De Martino si godono un paesaggio mozzafiato di Napoli su una terrazza ai piedi del Vesuvio: "Napule è mille culure..." cinguetta la showgirl argentina...

Sabato scorso ha regalato la sua presumibile ultima apparizione televisiva prima del parto e a Italia's Got Talent ha esibito un pancione sempre più esplosivo in un abito rosso, corto davanti e con lunga coda dietro. Sensuale, radiosa e bellissima Belen sta facendo il conto alla rovescia. Il parto è sempre più vicino e con Stefano si è concessa una piccola vacanza nella città d'origine del suo fidanzato. Prove di famiglia anche nello scatto successivo, dove la showgirl scarta regali a casa insieme a mamma Veronica: "buenos dias para todos! evviva la mamma!!!", scrive.



Ormai non c'è altro a cui pensare se non all'arrivo di Santiago. Stefano intanto sembra un po' stanco, ad Amici il lavoro è pressante in preparazione del serale e la notte è piccola per il ballerino, che pochi giorni fa ha cinguettato: "Buongiorno a tutti! #treoredisonno" a cui alcuni followers hanno prontamente risposto: "quando sarai papà dormirai ancora di meno ".

E Stefano sembra già essere entrato nel ruolo di padre e regala addirittura qualche pillola di saggezza “paterna” nel giorno della festa del Papà scrivendo: “Papà: il primo eroe di un figlio, il primo amore di una figlia”.