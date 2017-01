Woods innamorato della sciatrice Vonn

Il golfista ufficializza il suo legame su Facebook

19/3/2013

foto LaPresse

Altro che riconciliazione con la ex moglie, Tiger Woods ha ufficializzato il suo legame con Lindsey Vonn, stella dello sci statunitense. ''Siamo amici da un po', ma negli ultimi mesi siamo diventati molto intimi'', ha confessato il campione di golf sul profilo Facebook con tanto di fotografie che ritraggono la neo coppia insieme. Intanto Elin Nordegren, chiuso con Tiger, pare frequenti Chris Cline, uno degli uomini più ricchi d'America.



Tiger Woods e Lindsey Vonn hanno deciso di uscire allo scoperto e l'hanno fatto, come capita sempre più frequentemente, attraverso il loro social network. Quattro immagini che li ritraggono insieme sorridenti e poche righe per raccontare una felicità che non si può più nascondere: “Questa stagione finora è andata alla grande, sono contento delle mie vittorie a Torrey e Doral. Qualcosa di bello è accaduto fuori dal campo quando ho incontrato Lindsey Vonn''. Il campione ha aggiunto che lui e la Vonn si conoscono da un po' di tempo e negli ultimi mesi sono diventati intimi. ''Vi ringraziamo per il vostro sostegno - continua - e per il rispetto della nostra privacy. Abbiamo intenzione di portare avanti la nostra relazione in modo privato come una normale coppia e di continuare a gareggiare come atleti''.



Dal canto suo, la campionessa di sci alpino medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Vancouver in Canada nel 2010, ha replicato sempre tramite Facebook: "Immagino che non sia stato un segreto tenuto bene, ma è vero, ho una relazione con Tiger Woods".