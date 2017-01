La top ten dei Twitter più hot da tenere d'occhio

Dalla Guerra alla Curry le star social più sexy

19/3/2013

Addio paparazzi, per farsi notare star e starlette scelgono un profilo "social" e Twitter si trasforma in una bollente vetrina di autoscatti mozzafiato, in topless, senza veli o in pose provocanti. Dal duo più trasgressivo del Belpaese, Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra a Cecilia Capriotti passando per Adrianne Curry o Arianny Celeste celebri regine sexy di Twitter oltreoceano, ecco la top ten dei profili più hot da tenere d'occhio.

La televisione e qualche paparazzo curioso e voyeur ha dato e tolto loro visibilità e alcune di loro se la sono ripresa ripiegando su Twitter. E' successo alle Blackdashian, duo trasgressivo e provocante formato da Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra, showgirl con pochi ingaggi, ma desiderose di procurarseli facendosi notare. Il loro biglietto da visita? Curve bollenti e ammiccamenti in salsa lesbo. I loro profili social sono veri e propri album a luci rosse. Da non perdere.



Tra le "celebrities" italiane che hanno scelto i cinguettii sexy anche Cecilia Capriotti, Nicole Minetti, Rosy Dilettuso e Guendalina Canessa. Sui loro Twitter c'è sempre qualche scatto da capogiro, chicche di sensualità tra décolleté in vista e lati B esposti in vetrina. Oltreoceano la competizione si fa più accesa. Il binomio Twitter-starlette è ormai un marchio di successo e se le celebrità vere si servono del social network spesso solo come canale alternativo per stare al passo con la moda, c'è un folto numero di belle ragazze semi-sconosciute che di Twitter hanno fatto il loro trampolino di lancio verso un ipotetico successo, da Adrianne Curry a Arianny Celeste, passando per Joseline Cano, sul social i loro followers si moltiplicano a vista d'occhio. Non sarà Hollywood, ma il loro red carpet se lo sono conquistato lo stesso, sfilano nude e ammiccanti e su Twitter sono delle vere e proprie regine