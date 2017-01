Fiocco azzurro in casa Cassano, è nato Lionel

L'annuncio sul Twitter della Marcialis

19/3/2013

Grande festa in casa Cassano per la nascita del secondogenito avvenuta il 18 marzo alle 20,10 alla casa di cura La Madonnina di Milano. A diffondere la lieta notizia è stata proprio Carolina, moglie di Antonio tramite il suo profilo Twitter. Al messaggio “E' nato Lionel” ha allegato l'immagine del classico cartellino con le generalità del neonato: un "Pesciolino” di 3.300 grammi!



Se a festeggiare la nascita del primo figlio, Christopher, nell'aprile del 2011 erano i tifosi milanisti, questa volta la ola arriva dagli interisti. Antonio Cassano, fuoriclasse nerazzurro, ha commentato euforico nel corso del programma "Undici", il talk show sportivo in onda su Italia 2: "E' la seconda gioia più grande della mia vita, dopo la nascita del primo figlio. L'ho chiamato Lionel in onore di quello che secondo me è il più grande giocatore di tutti i tempi, il mio idolo. Spero calci come il padre, perché come Messi è impossibile. È un po' di tempo che dicevo a Carolina che mi sarebbe piaciuto chiamarlo così: lei non voleva, ma all'ultimo mi ha fatto la sorpresa ed ha acconsentito alla mia richiesta".