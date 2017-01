Indovina di chi sono queste curve?

Bella, sexy ed ex politica...

18/3/2013

foto Instagram

Ha da poco compiuto 28 anni la bella Nicole Minetti, ma ha già una carriera politica alle spalle. Farsi fotografare e fotografarsi le piace moltissimo perché da mostrare ha lati irresistibilmente sexy. Qui sfoggia le curve bollenti del suo lato B... ma anche il suo décolleté è imperdibile.

Nicole posta l'ennesimo autoscatto ammiccante. In micro-abitino super aderente con tanto di pellicciotto sulle spalle l'ex consigliera posa mettendo in bella mostra il suo lato B. In una ancora più recente ecco solo le belle gambe di Nicole sotto ad un vestitino cortissimo. Le mani su una valigia davanti a lei "#traveling....oleoleeeee".



Miss Minetti è in partenza? Da quando ha abbandonato la politica in realtà, l'ex igienista dentale ha avuto poco da fare, se si esclude il servizio fotografico mozzafiato in lingerie per un noto marchio. Per il resto solo tanto shopping per le vie di Milano e tante vacanze. Gran bella vita!